В этом году увеличатся объемы выращивания овощей в Одесской области, в центральных и западных регионах.

Дефицита и роста цен на гречку в Украине в этом году не будет.

Такой прогноз предоставил председатель парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду. По его словам, в этом году увеличатся объемы выращивания овощей в Одесской области, в центральных и западных регионах. Это повлияет на рост объемов производства, а в результате - потенциального снижения цен на овощи из борщевого набора, в частности лука и моркови.

"Фермеры из тех регионов, где раньше овощи не высаживали, уже готовятся начать этот процесс. Ведь в прошлом году мы столкнулись с дефицитом моркови и лука, треть которого попадала на рынки с Херсонщины. После сбора нового урожая в конце лета и осенью мы ожидаем увеличения предложения овощей. Тогда и цены могут пойти на спад", - отметил Гайду.

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Также он добавил, что в 2022 году украинские фермеры увеличили посевы гречихи. Она была выращена даже больше, чем нужно для внутреннего потребления, то есть сформировались резервы.

"Оснований для роста цены на гречку в этом году нет. Мы ожидаем, что аграрии и в 2023-м увеличат выращивание и производство этой культуры. Так что необходимости в импорте не будет. Скорее всего, цены на гречку сохранятся на том же уровне, что и сейчас", - подытожил Гайду.

Цены на продукты в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, индекс инфляции в Украине замедлилась в феврале до 24,9% в годовом измерении. Отмечается, что больше всего за год подорожали пищевые продукты – на 31,8%, в частности цены на яйца выросли на 80%, на фрукты – на 75%, овощи – на 36%.

В частности, по данным экспертов, за год пасхальная корзина подорожала на четверть.

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