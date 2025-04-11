Повышенный спрос на этот популярный продукт может спровоцировать новый скачок цен.

В США из-за эпидемии птичьего гриппа возник дефицит яиц. Согласно данным Бюро статистики труда США, цены на яйца в марте выросли до рекордно высокого уровня - 6,23 доллара за дюжину.

Издание Axios пишет, что яйца пользуются повышенным спросом во время еврейского праздника Песах, который начинается в субботу, 12 апреля, и Пасхи, которая в этом году отмечается 20 апреля. Это может привести к росту цен.

Цена за дюжину крупных яиц сорта А выросла с 5,90 доллара в феврале до 6,23 доллара. В январе она составляла 4,95 доллара за дюжину.

Видео дня

Оптовые цены на яйца упали со среднего значения 6,55 доллара за дюжину 24 января до 3,26 доллара 4 апреля, согласно данным Министерства сельского хозяйства.

"Точно так же, как если цена барреля нефти падает, это не означает, что цены на бензин сразу же снижаются, так и здесь есть задержка. Розничные торговцы сами выбирают цену, и они понесли большие потери, когда цены были исключительно высокими", - указала экономист Университета Арканзаса Джада Томпсон.

Дефицит яиц в США - главные новости

В начале февраля рестораны в США стали жертвами дефицита яиц, к чему привела эпидемия птичьего гриппа. Тогда цены подскочили до 7 долларов за упаковку.

Американский миллиардер Илон Маск на этом фоне обвинил бывшего президента США Джо Байдена в "убийстве" кур.

29 марта издание Financial Times писало, что цены на яйца в США стремительно снижаются. Оптовые цены упали на 54% за четыре недели до 3,91 доллара за дюжину.

Вас также могут заинтересовать новости: