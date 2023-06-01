Сегодня украинским тепличным комбинатам удается отгружать томаты не дороже 60-80 грн/кг.

Украинские тепличные комбинаты вынуждены снижать отпускные цены на свою продукцию. Сегодня украинским тепличным комбинатам удается отгружать томаты не дороже 60-80 грн/кг ($1,64-2,19/кг), что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как сообщают аналитики EastFruit, удешевлению местного томата способствовало сразу несколько основных факторов. Во-первых, на текущей неделе увеличилось предложение импортной продукции, цена на которую озвучивается в том же диапазоне, что и на местный томат. В то же время дополнительное давление на цены оказывало и увеличение предложения этой продукции из местных тепличных комбинатов.

Несмотря на снижение цен, тепличные томаты в Украине сейчас стоят в среднем на 17% дороже, чем в начале июня 2022 года. Большинство ключевых игроков рынка сходятся во мнении, что в ближайшее время на рынок начнут массово поступать томаты из летних теплиц, что, в свою очередь, приведет к очередному снижению цен в этом сегменте.

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Что происходит с ценами на томаты

В январе 2023 года в Украине подорожали томаты. Импортные помидоры на украинском рынке стоили в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце января 2022 года.

По состоянию на 14 апреля 2023 года в Украине стремительно выросли цены на импортные тепличные томаты. Причиной подорожания эксперты назвали неблагоприятную погоду как в Украине, так и в Турции. Оптовая цена на турецкий томат в Украине составляла 80-110 грн/кг.

В апреле аналитики отмечали, что сегодня импортный томат в Украине стоил в среднем в 1,6 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

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