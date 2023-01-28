Импортные томаты на украинском рынке стоят в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце января 2022 года.

В Украине перебои с поставкой томатов привели к увеличению их стоимости.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit,

основным поставщиком тепличной продукции на украинский рынок в это время года выступает Турция, но последние несколько недель там отмечались неблагоприятные погодные условия, что привело к существенному уменьшению поставок тепличных овощей на внешние рынки.

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В частности, уже сейчас импортные томаты поступают в продажу по 65-73 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Основной причиной подорожания, по словам продавцов, является то, что предложение тепличных томатов на украинском рынке сократилось до минимума. Большинство тепличных комбинатов уже полностью завершили реализацию овощей предыдущего оборота. В то же время спрос на эту продукцию остается стабильно высоким.

Многие участники рынка сходятся во мнении, что такая ценовая ситуация в данном сегменте – временное явление. Они не исключают, что уже с середины февраля отпускные цены в данном сегменте начнут снижаться, после того, как большинство украинских тепличных комбинатов выйдут на рынок с новым оборотом тепличных овощей.

Вместе с тем сегодня импортные томаты на украинском рынке стоят в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце января 2022 года.

Подорожание продуков в Украине: основные цифры

В Украине за 11 месяцев полномасштабной войны стоимость борща выросла на 21,22% до почти 100 грн. Все ингредиенты борща существенно изменили цену, а больше всего выросла стоимость мяса – на 63,67%.

Цена на морковь в Украине серьезно выросла вследствие сокращения предложения на рынке. Сейчас морковь местные производители предлагают на продажу по 20-25 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой недели.

По данным Государственной службы статистики, цены на товары и услуги в Украине в 2022 году в среднем выросли почти на 23%. Рост потребительских цен на овощи составил 68,5%, рыбу и продукты из рыбы – на 30,3%, хлеб и хлебопродукты – на 29,7%. Цены на пищевые продукты в целом выросли на 27,1%, на алкогольные напитки и табачные изделия – на 17,4%.