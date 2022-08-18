На сегодняшний день данная продукция в Украине стоит в среднем в 5,2 раза дороже, чем в середине августа прошлого года.

На текущей неделе украинские хозяйства отгружают белокочанную капусту по 17-24 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщили эксперты аналитической платформы EastFruit.

"Основной причиной понижательного ценового тренда в сегменте белокочанной капусты производители считают тот факт, что покупатели все чаще остаются недовольны качеством предлагаемой продукции, которая существенно ухудшилась из-за неблагоприятных погодных условий. Срок реализации такой капусты весьма ограничен, из-за чего оптовые компании и розничные сети ведут закупки исключительно мелким оптом для текущих продаж", - говорится в сообщении.

При этом, несмотря на удешевление белокочанной капусты, на сегодняшний день данная продукция в Украине все же стоит в среднем в 5,2 раза дороже, чем в середине августа прошлого года. Такую ценовую разницу аналитики проекта объясняют существенным сокращением площадей под данной культурой в текущем сезоне.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июле в годовом выражении, по сравнению с июлем 2021 года, выросли цены на ряд продуктов в частности, цены на овощи выросли почти на 102%.

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