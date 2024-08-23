Почти вдвое дешевле: сколько стоит борщ в Польше и Украине

По состоянию на август 2024 года стоимость продуктов для приготовления борща в Украине составляет 169,7 грн.

По случаю Фестиваля Борща, который проходит в разных городах Польши третий год подряд, в аналитическом центре Gremi Personal посчитали Индекс Борща, который показывает стоимость ингредиентов для приготовления традиционного украинского борща и является своеобразным показателем покупательной способности населения и общего уровня цен на основные продукты.

Отмечается, что в 2024 году Индекс Борща в Украине и Польше демонстрирует существенные различия, связанные с различными экономическими условиями в обеих странах.

По состоянию на август 2024 года стоимость продуктов для приготовления борща в Украине составляет 169,7 грн. В этот индекс включаются такие ингредиенты, как свинина (300 г), свекла (300 г), картофель (300 г), капуста (300 г), морковь (200 г), лук (200 г), чеснок (50 г), томатная паста (70 г), сметана (200 г), зелень (40 г) и приправа.

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В то время в Польше аналогичный набор продуктов для приготовления борща обойдется почти вдвое дороже - 306,9 грн (29,02 злотых).

"Этот показатель показывает, насколько доступны основные продукты питания для рядового украинца. Мы видим, что несмотря на распространенный миф, что в Польше продукты дешевле, Украина все же остается страной с более дешевыми ценами на основные продукты питания. Конечно, это связано с различиями в уровне жизни и средних доходах населения", - отметила директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

В аналитическом центре также обращают внимание на различия между минимальными и средними заработными платами в Украине и Польше.

В Польше минимальная зарплата с июля 2024 года составляет около 738 долларов - это 4 300 злотых брутто, что эквивалентно примерно 3 060 злотых после уплаты налогов. В то же время в Украине минимальная заработная плата с апреля 2024 года составляет 200 долларов (8 000 гривен брутто).

Что касается средней заработной платы, в Польше она составляет примерно 1 450 долларов (после уплаты налогов это около 6 000 злотых), а в Украине она составляет около 580 долларов (21 800 грн).

Аналитики добавляют, что Индекс Борща показывает разницу в стоимости жизни между Украиной и Польшей, но это не означает, что одна страна является однозначно дешевле или дороже для проживания. Для точного анализа следует учитывать комплексный подход, который включает все цены, доходы и расходы, чтобы понять реальную картину благосостояния населения в каждой стране.

Цены на продукты в Украине - последние новости

По данным аналитиков EastFruit, цены на капусту в Украине наконец-то начали снижаться. Причиной ценового спада стало отсутствие спроса на овощ. Отмечается, что погода в этом сезоне не лучшим образом сказалась на внешнем виде капусты. В связи с этим фермеры готовы делать скидки, пытаясь быстрее избавиться от некачественного товара.

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