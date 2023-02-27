Украинцев должна насторожить слишком низкая цена такого продукта.

В Украине в очередной раз обнаружили фальсификат масла. На этот раз в Госпотребслужбу обратился сам производитель. Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов вместе с журналистами "Сніданку з 1+1" отправился в торговые точки столицы, чтобы проверить, какое масло продают украинцам.

Так, эксперт пояснил, что первое, что должно насторожить, — цена. Нельзя за 35 грн купить настоящее нормальное масло. Ведь это означает, что продавец закупал его оптом за 20 гривень. Стоимость настоящего качественного такого продукта в среднем на сегодня - 75 грн.

А вот по маркировке такой фальсификат не сразу отличишь, там даже есть ГОСТ. Несмиянов утверждает, что упаковка масла некачественная, а ГОСТ еще нужно проверить.

Можно загуглить в интернете указанное на упаковке название юридического лица - если такового нет, понятно, что это - подделка. Кроме того, можно проверить в интернете номер штрих-код.

Фальсификат масла обнаружили в Украине в начале февраля 2023

Злоумышленники выпускают фальсифицированное масло, выдавая его за продукцию фирмы "Апрель". Так, злоумышленники подделали продукт ООО ФИРМА "Апрель".

На упаковке подделки неправильно указано название общества, а именно: ООО "Фирма Апрель" вместо ООО ФИРМА "Апрель" и дата производства продукции 31.03.2023 г.

Вас также могут заинтересовать новости: