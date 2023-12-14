Яйца за месяц подорожали на 7 процентов.

Сейчас на украинском рынке яйца стоят около 60 гривень за десяток, и в период новогодних праздников они могут подорожать до 70 гривень. Об этом сообщила в комментарии УНИАН аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

"В середине декабря 2023 года десяток яиц в супермаркетах Украины стоит около 59,75 грн, что на 7% превышает показатель месячной давности. По сравнению с декабрем 2022 года цена на яйца сейчас на 19% ниже. В период новогодних праздников цена на яйца может еще вырасти, но не превысить показателя 70 грн за десяток", – отметила она.

Эксперт объяснила, что в течение года есть два пиковых периода максимальных цен на яйца: накануне новогодних праздников и на Пасху. Именно тогда возрос спрос на куриные яйца со стороны населения.

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"Кроме того, в период новогодних праздников птица в хозяйствах населения очень плохо несется из – за низких температур, что сокращает предложение на рынке и в комбинации с повышенным спросом приводит к росту цен", - добавила Литвин.

Новогодний стол этого года

Новогоднее меню из традиционных блюд таких как салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное обойдется на семью из четырех человек около 2879,15 грн, то есть на 8,4% дороже, чем в прошлом году.

В частности, салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 285,46 грн. это на 1,3% больше, чем при праздновании Нового 2023 года.

Зато салат "Селедка под шубой" (1,5 кг продуктов) будет стоить на 1,2% дешевле уровня прошлого года (133,08 грн), благодаря уменьшению цен на лук, морковь и свеклу.

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