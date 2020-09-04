Причиной удешевления стало сезонное увеличение предложения и низкого спроса.

В Украине снижаются цены на репчатый лук и столовую свеклу.

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Об этом сообщает EastFruit.

Цены на репчатый лук

Отмечается, что негативный ценовой тренд в сегменте лука эксперты связывают с ослаблением торговой активности на рынке.

Предложение на этот момент большое, причем, в первую очередь, фермеры сбывают лук ранних и средних сортов, который не пригоден для длительного хранения. В частности, цена репчатого лука сегодня составляет 2,5-4 гривни/килограмм, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Стоит отметить, что на сегодня репчатый лук в Украине поступает в продажу в среднем на 32% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на столовую свеклу

Что касается столовой свеклы, то она также подешевела из-за увеличения предложения, поскольку на сегодня большинство украинских фермеров начали собирать урожай поздних сортов. Так, в настоящее время производители предлагают к продаже эти корнеплоды по 2-4 гривень/ килограмм, что в среднем на 26% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Таким образом, сегодня цена на свеклу в Украине в среднем на 15% дешевле, чем в начале осени 2019 года.

Что этому предшествовало

В Украине начали повышаться цены на белокочанную капусту.

Рост цен участники рынка связывают с началом периода межсезонья: средние сорта капусты постепенно уходят с рынка, а сбор поздних сортов фермеры планируют начать в начале сентября.

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Автор: УНИАН