Пицца была покрыта 834 сортами сыра, поочередно выложенными на тесто.

Во французском Лионе был установлен новый рекорд Гиннеса по количеству сортов сыра, используемых для приготовления одной пиццы.

Об этом сообщает Agroportal.ua со ссылкой на Guinness World Records ("Книгу рекордов Гиннеса")

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Как говорится в сообщении, рекордная пицца была презентована на профессиональной выставке для отельеров и рестораторов.

Над изготовлением пиццы работали три шеф-повара.

Пицца была покрыта 834 сортами сыра, поочередно выложенными на тесто.

Примечательно, что приготовленная пицца была стандартного размера. Для установления рекорда повара использовали не более 2 граммов каждого сыра.

Предыдущий рекорд:

22 февраля 2020 года француз Бенуа Брюэлем, также из Лиона, приготовил пиццу, используя 254 сорта сыра.

Автор: Елена Коваленко