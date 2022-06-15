Холдинг BAYADERA GROUP до войны – самый большой алкогольный холдинг Восточной Европы.

Около 98% украинских компаний понесли потери из-за военной агрессии россии против Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте Европейской бизнес ассоциации (EBA). Согласно исследованию, 48% украинских компаний получили убытки до $1 млн, еще 37% – до $10 млн и 12% сообщили о потере свыше $10 млн. долларов. Сейчас в полном объеме запустилось в работу уже 47% компаний, при этом в апреле работало около 28%. Остальные 50% работают с ограничениями или частично.

Холдинг BAYADERA GROUP до войны – самый большой алкогольный холдинг Восточной Европы. Сейчас, к сожалению, вынуждены констатировать, что за время активной фазы полномасштабного российского вторжения холдинг понес потери и существенный ущерб. В частности, большие убытки понесла логистика экспорта, на 2 месяца остановились поставки импортной продукции.

Почти все филиалы компании пострадали. Во-первых, весь март филиалы не работали из-за запрета на продажу алкогольной продукции. Часть находившихся или находящихся под оккупацией филиалов понесла потери по безвозвратной дебиторской задолженности. Сейчас в зонах боевых действий разгромлены и разграблены торговые точки с полной потерей товара. Кроме того, склады холдинга и офисы подверглись атакам войск и мародерству российского агрессора. Как следствие - утрата продукции, оборотных средств, корпоративных автомобилей, грузовой техники, оргтехники и т.д. Наибольшие потери понесли филиалы в таких городах: Чернигов, Северодонецк, Мариуполь, Мелитополь, Херсон.

Относительно производства и агросектора должны признать, что больше всего пострадало наше производственное предприятие в поселке Радсад в пригороде Николаева. В частности, обстрелян оккупантами цех первичной переработки винограда ПАО Радсад и мощности ООО Николаевский коньячный завод, в том числе и цех перекурки коньячных спиртов. Производственное оборудование, системы кондиционирования и охлаждения прошиты обломками снарядов. Имеются разрушения крыши и оконных пакетов предприятия.

К огорчению, много "прилетов" было и на наши виноградники, где разрушена часть виноградных насаждений. Военные действия мешали своевременно выполнять работы на виноградниках в соответствии с агросроками. Все процессы должны выполняться в соответствующих отрезках времени. В виноградарстве, как и в целом в сельском хозяйстве ценен каждый день, особенно в весенний период, когда формируется и закладывается будущий урожай.

Но самое ужасное, что гибнут люди! Вражеский налет застал людей и на виноградных угодьях, где одна сотрудница погибла, а еще одна получила тяжелые ранения и уже перенесла несколько серьезных операций.

Были периоды, когда военные не разрешали выходить на виноградники. Кроме того, были в виноградниках и ракеты, которые не разорвались, что тоже не позволяло там работать. Поэтому работники обращались за помощью в ГСЧС Украины. Обломки снарядов на полях собирали сами. От руководства холдинга и акционеров в первую очередь хотим поблагодарить весь коллектив ПАО Радсад за такой самоотверженный труд в военное время. Ежедневно люди рисковали под грохот снарядов, но не покидали свое виноградарское хозяйство. Хозяйство, которое они любят и которым живут.

Главное сейчас для холдинга – это укрепление экономики страны, помощь ВСУ и забота о многотысячном коллективе. BAYADERA GROUP продолжает всесторонне поддерживать сотрудников и обеспечивать рабочие места. Холдинг постепенно восстанавливает производство, логистику, работу филиалов, складов и центрального офиса.

С начала российского вторжения холдинг регулярно платит налоги в госбюджет: в марте 45,5 млн. грн, в апреле 145,1 млн. грн, в мае уже 180,4 млн. грн!

В начале войны компания перечислила 5 миллионов гривен на официальный счет ВСУ в Нацбанке. В марте, когда компания не работала в связи с запретом на продажу алкоголя, было перечислено 300 000 гривен в поддержку армии. Более 2 миллионов гривен было перечислено на разные нужды ВСУ в апреле и мае. А уже в начале июня компания приобрела БПЛА за 1 млн 245 тысяч гривен. Пусть он принесет пользу нашим славным защитникам!

Поддержка украинской армии продолжает оставаться одним из приоритетов компании. Компания продолжает рассматривать конкретные запросы от ВСУ на постоянной основе.

Компания BAYADERA GROUP и Команда прилагают немалые усилия, работая каждый день, несмотря на неопределенность, чтобы приблизить такую ​​желанную для всех Победу.

Держимся вместе и дальше! Слава Украине! Героям Слава!