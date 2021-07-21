Сахарники успокаивают: с началом нового сезона цены на сахар упадут.

Доллар за килограмм. Не иначе, как "белым золотом", следует теперь называть сахар в Украине.

С прошлого года стоимость его подскочила чуть ли не в два раза и больше всего именно в последние недели, когда начался период консерваций. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ правительстве рассказали, как изменились цены на борщевой набор

"Цена выросла по сравнению с прошлым годом из-за неблагоприятных погодных условий. Также из-за сокращения посевных площадей, роста цен на газ, электроэнергию и производные материалы для производства сахара", - поясняют в Ассоциации сахарников.

Кондитеры видят в этом картельный заговор и бьют тревогу, стуча во все возможные властные двери.

Александр Балдынюк, президент Ассоциации кондитеров Украины, отмечает, что сейчас цена на сахар белый в нашей стране вдвое выше, чем в мире. Причину такой ситуации он видит в сговоре: три четверти "белого золота" контролируют только 3-5 компаний, если они между собой сговариваются, мы получаем нерыночную цену.

Но сахарники настаивают: дефицита пока нет, а цена в 23,3-24,3 грн - экономически обоснована.

Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 года инфляция составила 6,1%.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценам до конца года.

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко