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Сьогодні онлайн, в один клік, можна купити практично будь-який продукт з доставкою в необхідну локацію. Великі компанії активно розробляють власні електронні майданчики для автоматизації продажів і вибудовування нових систем взаємодії з клієнтами і партнерами. Цифрові технології оптимізують бізнес-процеси – вони економлять час, забезпечують контроль всіх процесів і підвищують конкурентоспроможність, дозволяючи компанії вийти на новий рівень розвитку.

BAYADERA GROUP націлена на активне впровадження цифрових технологій, а першим кроком на шляху діджиталізації став запуск власного інтернет-порталу для B2B-клієнтів – роздрібних торгових точок і готельно-ресторанного бізнесу. Це сучасний діджитал-інструмент, що дозволяє:

активно розвивати онлайн-продажі;

підвищити ефективність маркетингової комунікацій з партнерами;

оптимізувати роботу з масивами інформації;

автоматизувати рутинні процеси;

забезпечити безперебійні та своєчасні поставки продукції.

Електронна комерція в Україні ще тільки розвивається і сайти багатьох B2B-компаній все ще представлені в форматі візитки з переліком продукції. Клієнти не мають можливості подивитися повні характеристики і конкурентні переваги товару, отримати рекомендації по розширенню асортименту, стежити за персональними акціями, а головне – оформити замовлення через сайт.

Одна із стратегічних цілей компанії BAYADERA GROUP – стати цифровим лідером галузі та підвищити лояльність клієнтів завдяки простому та зручному онлайн-сервісу.

Працювати з інтернет-порталом B2B-клієнти можуть з будь-якого пристрою – комп'ютера, планшета або смартфона. В онлайн-режимі є можливість:

вивчати актуальний асортимент і ціни;

оформляти замовлення в зручний час;

скористатися персоніфікованими акційними пропозиціями;

стежити за взаєморозрахунками;

контролювати рівень дебіторської заборгованості;

оперативно отримувати допомогу від менеджера у телефонному режимі або в месенджерах.

BAYADERA GROUP прагне сформувати новий клієнтський досвід і вдосконалити рівень обслуговування клієнтів. Створення порталу – лише перший етап глобальних діджитал-трансформацій, що очікують компанію найближчим часом. Оцініть і Ви зручність нового цифрового інструменту: https://b2b.bayadera.ua

BAYADERA GROUP – лідер алкогольної галузі України, успішно працює на ринку з 1991 р. Штат компанії налічує понад 4 тис. співробітників. Наймасштабніша дистрибуційна мережа (30 філій) здійснює прямі поставки до 35 000 торгових точок країни. Холдинг входить в топ-3 українських експортерів алкогольної продукції з картою експорту понад 46 країн.

BAYADERA GROUP охоплює понад 30% українського ринку горілки за обсягами виробництва. Холдинг об'єднує профільні активи – дистрибуторські компанії і 3 власні виробничі майданчики: "Національна Горілчана Компанія", Виноробня "KOBLEVO" та "Миколаївський Коньячний завод" й має власне виробництво у Білорусі та Туреччині. Компанія володіє сильним портфелем у понад 30 власних алкогольних брендів, а також є ексклюзивним імпортером брендів: Moët Hennessy, Diageo, Rémy Cointreau та ін. Найпопулярнішими ТМ власного виробництва є: горілки HLIBNY DAR, KOZAЦЬКА PADА, Перша Гільдія, ВОЗДУХ; вина та коньяки KOBLEVO, ігристі та вермути MARENGO.

Автор: Григорий Бондарь