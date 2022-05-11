В последние годы государство приблизилось к сотрудничеству между пасечниками и агропроизводителями.

Сотрудничество и постоянная коммуникация между агропроизводителями и пасечниками – это положительный синергетический эффект для двух сторон: +20-30% к урожаю фермеру и поле для сбора меда пасечнику.

Об этом пишет AgroPortal.ua.

"Мы проводили исследования на участках гибридизации подсолнечника, приглашали пасечников, занимающихся именно опылением растений. Зафиксировали на 20-30% увеличение урожая на участках, где были размещены пасеки. Это касается посевов рапса и подсолнечника", – отмечает главный агроном ГК "Агро-Регион" Юрий Лысак, пишет AgroPortal.ua.

По его словам, есть средства защиты растений, которые при соблюдении всех регламентов безопасны для пчел, главное не пользоваться фальсификатом и не проводить обработку в дневные часы и во время цветения.

Во избежание конфликтных ситуаций в компании за 3-4 дня до внесения препаратов информируют старост сел и самих пчеловодов.

"Обязательно пасечникам нужно объединяться в союзы или кооперативы. Когда они совместно обращаются к тому или иному фермеру, тогда он начинает понимать преимущество и пользу от пчел. Конечно, мы не можем без их посевов получить достаточное количество меда, так же как у них не будет высокого урожая", – делится опытом пчеловод, председатель СОК "Пчелиный край", староста Подгаецкого городского совета Игорь Буцик.

По его словам, в последние годы государство приблизилось к сотрудничеству между пчеловодами и агропроизводителями и сами пчеловоды ощущают государственную поддержку. При этом Игорь Буцик отмечает, что пасека должна быть зарегистрирована.

"Если произошла потрава пчел, незарегистрированному пасечнику доказать свою правоту, тем более получить возмещение невозможно", – говорит он.

В Украине сотни тысяч пчеловодов, 40 тысяч фермеров и еще десятки тысяч единоличников, поэтому на уровне государства применяют несколько инструментов коммуникации, один из которых – распространение информации через громады как среди пчеловодов, так и среди аграриев, добавляет первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Говоря о структуре посевов в этом году, чиновник указывает, что в основном уменьшились площади кукурузы, что никак не влияет на сбор меда.

"Сокращения подсолнечника в структуре по стране не будет, возможно даже будет рост. Ожидаем, что увеличатся нишевые культуры, такие как гречиха. Могу сказать, что сейчас к нам едут семена от канадских партнеров, так что желающие до 10 июня могут еще посеять. Озимый рапс отсеян, уже цветет", – резюмирует Тарас Высоцкий.