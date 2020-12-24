Дмитрий Кашпор привел несколько примеров роста отечественных хозяйств благодаря сотрудничеству с компанией.

Компания "Адама Украина" — один из лидеров отечественного рынка СЗР — планирует в следующем году вывести на отечественный рынок два новых продукта — фунгицид АКАДИЯ и гербицид на сою — ЭВЕНТУС. По прогнозам компании, в 2021 году отечественные сельхозпроизводители должны вернуться именно к производству сои.

Об этом в интервью изданию AgroPortal.ua сообщил генеральный директор "Адама Украина" Дмитрий Кашпор.

Компания также намерена развивать свои комплексные дополнительные сервисы — так называемые Агропакеты. "Флагманский Агропакет ADAMA АВАНС в течение многих лет позволяет решить аграриям вопрос получения дополнительных оборотных средств для ведения бизнеса или завершения инвестиционных проектов. Также эта программа позволяет придержать урожай, ожидая лучшую цену. По этому Агропакету мы осуществили авансирование на сумму более $40 млн", — подчеркнул гендиректор компании.

Дмитрий Кашпор привел несколько примеров роста отечественных хозяйств благодаря сотрудничеству с компанией. "Например, ФГ "Урожай" из Сумской области около шести лет назад начало работу с технологическими решениями ADAMA. Последние 5 лет хозяйство имеет самые высокие показатели урожайности в области по основным культурам — кукуруза, подсолнечник, сахарная свёкла, в том числе и благодаря качественным продуктам и технологическому сопровождению команды ADAMA", — рассказал Кашпор.

"Кредитный портфель" Адама Украина" в этом году достиг почти $100 млн, поэтому, если мы говорим о сельском хозяйстве Украины, то ADAMA является крупным инвестором. В целом в Украине под аграрные расписки выданы $1,2 млрд, что свидетельствует о том, что инструмент массово используется в Украине. Время на выдачу расписки составляет 5 дней, то есть это эффективно и оперативно. Стоимость на оформление составляет 0,5%. Если говорить о партнерах ADAMA, то мы берем на себя расходы, связанные с оформлением аграрных расписок", — рассказывает топ-менеджер.

Приоритетный для компании сегмент — это владелец среднего хозяйства, который обрабатывает от 700 га до 5 тыс. га. "Он сам руководит бизнесом, принимает решения и очень часто является или был агрономом в собственном хозяйстве. Около 30% нашего бизнеса в Украине приходится именно на такие хозяйства», — говорит топ-менеджер. В целом, по его словам, позиция "Адама Украина" заключается в том, что только тесное и долговременное сотрудничество с агропроизводителем является приоритетом и залогом успеха компании ADAMA.

Говоря о вызовах-2020 для своего бизнеса, гендиректор компании отдельно остановился на невыполнении форвардных контрактов, что в этом году является насущным вопросом для аграрного сектора в целом. Мы имели 20-30 клиентов, с которыми провели сложные, но в результате успешные переговоры, в ходе которых пришли к приемлемым для нас и наших партнеров компромиссным решениям по выполнению взятых на себя обязательств», — рассказал Дмитрий Кашпор.

Проблемы с форвардными контрактами, связанные с несколькими факторами - прежде всего, это ментальный и репутационный аспекты. "Некоторые производители считают, что взятые обязательства можно определенным образом обойти и не выполнять. При этом, опыт "Адама Украина" в этом году показывает, что именно те клиенты, которые пострадали от засухи по максимуму добросовестно выполняли свои обязательства, отправляя все до последнего зерна". По его словам, проблема возникла в других регионах, где, на самом деле, аграрии пострадали от засухи частично.

Также сыграл ценовой аспект: фермеры подписывали контракты на кукурузу в мае-июне по цене 160 $/т. "Это была хорошая цена, никто не ожидал, что глобальный игрок КНР сломает все модели. Производители, когда увидели более высокие цены, начали искать решение, чтобы не упустить шанс: рисовать несуществующий форс-мажор, продавать кукурузу за кэш", — объясняет господин Кашпор.

Относительно последствий такой ситуации господин Кашпор отметил, что международные трейдеры сделают выводы после сезона 2020 года и отношение к Украине будет изменено не к лучшему.

"Когда мы показываем, что Украина - это рисковая страна по выполнению взятых на себя обязательств, в следующие три-четыре года мы это почувствуем в ценовой политике и будем продавать продукцию с дисконтом, который будет защищать международных игроков от непрогнозируемости украинских партнеров", — отметил он.

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Автор: УНИАН