Украина увеличила экспорт свинины в 2,5 раза: кому продаем

При этом в январе-марте наша страна сократила экспорт курятины на 7%, яиц - на 35%.

Украина за три месяца 2020 года поставила на внешние рынки мясо птицы на 136,4 млн долл., что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (146,8 млн долл).

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Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Основными покупателями украинской курятины в январе-марте были Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия - суммарно на эти страны пришлось более 50% экспорта.

При этом импорт курятины в Украину в январе-марте сократился на 29% - до 8,7 млн долл., в то время как в январе-марте 2019 года он достиг 12,3 млн долл. Основными поставщиками этой продукции в Украину были Польша (52%) и Венгрия (27%).

Экспорт куриных яиц за три месяца составил 22,8 млн долл. и просел на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Основным покупателем были ОАЭ (36% всех экспортных поставок).

Импорт этой продукции в январе-марте составил 2,1 млн долл., что на 65% меньше, чем за три месяца прошлого года (6,1 млн долл.). В основном Украина импортировала яйца из Венгрии (32% всех поставок) и Польши (25%).

Внешние поставки свинины за три месяца 2020 года выросли в 2,5 раза - до 1,8 млн долл. (700 тыс. долл. в январе-марте 2019 года). Более 80% всего украинского экспорта пришлось на рынок ОАЭ.

При этом импорт свинины за этот период сократился на 63% - до 5,02 млн долл. с 13,5 млн долл. в январе-марте 2019 года. Основным поставщиком свинины в Украину была Канада (52% поставок).

Как сообщал УНИАН, правительство не планирует ограничивать экспорт зерновых культур, подсолнечного масла, мяса птицы и других ключевых экспортных позиций на время карантина, который продлится до 24 апреля.

Украина по итогам 2019 года обновила исторический рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукцию сельского хозяйства на сумму 22,4 млрд долл. – почти на 20% больше, чем годом ранее.

Импорт агропродукции в Украину в прошлом году увеличился на 11% – до 6,1 млрд долл.