Шмыгаль назвал открытие рынка земли весомым толчком для развития экономики
03:15, 31 марта 2020Агро
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Глава правительства приветствовал принятие закона об открытии рынка земли в Украине.
Глава правительства Денис Шмыгаль поддержал принятие закона о рынке земли / фото УНИАН
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что рынок земли в Украине станет толчком для развития экономики.
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Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения - это весомый толчок для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса в Украине. Приветствую решение Верховной Рады", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ночью 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.
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