Верланов: Детенизация рынка ликеро-водочных изделий привела к стремительному увеличению бюджетных поступлений от акцизного налога

Детенизация рынка ликеро-водочных изделий важна не только с точки зрения наполнения бюджета. Ведь производство и торговля контрафактом – это еще и прямая угроза здоровью потребителей.

Поступления в общий фонд госбюджета от акцизного налога с ликеро-водочной продукции (ЛВП) уже сегодня составляют 541,4 миллиона гривень, что на 19,2 % (+87,3 миллиона гривен) больше поступлений всего марта 2019 года. При этом индикативные показатели за март уже перевыполнен на 18,3 % (+83,8 миллиона гривень).

Об этом информирует ДПС.

Таким образом, как отметили в налоговой, по состоянию на 30 марта индикативные показатели по акцизному налогу с ЛВП и за квартал уже выполнен на 100,9 % (+11,1 миллиона гривень).

"Усиление контроля за производством ликеро-водочной продукции плюс системная борьба с контрафактным алкоголем в розничной сети, которую мы вели в течение последних трех месяцев, дали результат. Мероприятия, проведенные налоговой вместе с правоохранительными органами и местной властью, привели к стремительному увеличению бюджетных поступлений от акцизного налога", – заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

"Детенизация рынка ликеро-водочных изделий важна не только с точки зрения наполнения бюджета. Ведь производство и торговля контрафактом – это еще и прямая опасность для здоровья потребителей", - подчеркнул руководитель налоговой.

Сообщается, что с момента своего создания в декабре 2019 года Департамент контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной налоговой службы начал системную борьбу с нелегальным производством и оборотом ликеро-водочной продукции (ЛВП). Как результат, значительно возросли поступления в бюджет акцизного налога от ЛВП.

Напомним, в марте план по поступлениям акцизного налога со спирта в бюджет уже перевыполнен почти в 6 раз.