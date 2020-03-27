Хлеб может подорожать на 20% из-за роста цен на пшеницу на фоне коронавируса

Производители подчеркивают, что средняя цена на пшеницу уже выросла на 400-500 гривень за тонну.

Цены на хлеб для украинцев могут вырасти на 20% из-за подорожания пшеницы на фоне эпидемии коронавируса в мире.

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Об этом говорится в обращении Всеукраинской ассоциации пекарей и Ассоциации "Мукомолы Украины" к президенту и правительству.

Согласно сообщению, на сегодня сложилась критическая ситуация на рынке зерна Украины, поскольку из-за роста спроса на внешних рынках и сезонных факторов увеличиваются цены на продовольственную пшеницу.

"К примеру, только за последние десять дней средняя цена на пшеницу второго и третьего класса выросла на 400-500 гривень за тонну. Такое подорожание уже в ближайшем будущем приведет к росту цены на муку всех сортов на 500-600 гривень за тонну. Поскольку мука в себестоимости хлеба составляет более 40%, то и повышение цены на этот товар первой необходимости для граждан на 15-20% – почти свершившийся факт", - говорится в сообщении.

Ассоциации подчеркивают, что стараются максимально оптимизировать производственные процессы, чтобы рост цен не был резким и болезненным для потребителей.

Кроме того, производители бесперебойно обеспечивают поставки хлеба и хлебобулочных изделий в розничные сети в условиях увеличенного спроса, который на 30-40%, а в некоторых областях - в несколько раз больше от обычного сезонного уровня.

В сложившихся условиях ассоциации обращаются к президенту и правительству с просьбой помочь сохранить нынешний уровень ценовой политики на хлеб и хлебобулочные изделия.

"Одним из способов это сделать мы видим введение временного ограничения на экспорт зерновой продукции продовольственной группы в объемах, необходимых для обеспечения потребностей внутреннего рынка на период ожидаемой продолжительности карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.

При этом участники рынка подчеркивают, что такой шаг может вызвать недовольство у части экспортеров, поэтому готовы предоставить детальные предложения по регулированию этого вопроса в рамках диалога между производителями и властью.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля.

Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что на время карантина Украина не будет ограничивать экспорт зерновых культур, подсолнечного масла, мяса птицы и других ключевых экспортных позиций.

В "Украинской Зерновой Ассоциации" подчеркивают, что последствия ограничения экспорта зерна на период общенационального карантина были бы катастрофическими для аграрного сектора Украины.

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