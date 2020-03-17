Минэкономики мониторит наличие продуктов первой необходимости в магазинах (фото)

Мониторинг проводится каждые два дня.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины каждые два дня проверяет наличие продуктов первой необходимости в торговых сетях страны.

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Об этом написал заместитель министра экономики Тарас Высоцкий на своей странице в соцсети Facebook.

«Каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости. Для нас приоритет - обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность», - отметил Высоцкий.

Сообщается, что список продуктов, наличие которых мониторит министерство, в частности, включает в себя: пшеничную муку высшего сорта, хлеб из муки пшеничной высшего сорта, хлеб из муки пшеничной первого сорта, хлеб ржано-пшеничный, макаронные изделия, гречневую крупу, рис, говядину первой категории, сало, птицу, свинину, вареную колбасу первого сорта, молоко 2,5% жирности, сметану 20% жирности, мягкий сыр, яйца, масло сливочное, сахар, подсолнечное масло, соль и картофель.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

Кабинет министров утвердил ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в том числе ввел карантин в учебных заведениях страны сроком на три недели, с 12 марта.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 17 марта в столице приостанавливают работу торговые центры, учреждения общественного питания, спортивные комплексы, учреждения бытового обслуживания. Также 17 марта карантинные меры усилят в Полтаве, Запорожье, Николаеве, Сумах. Аналогичные ограничения с 16 марта действуют во Львове и Одессе.