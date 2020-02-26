Украина экспортировала более 40 миллионов тонн зерновых

Экспорт пшеницы за этот период составил 16,45 миллиона тонн, кукурузы - 19,12 миллиона тонн.

Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировали 40,08 миллиона тонн зерна, что на 7,6 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет почти 75% от прогноза Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по экспорту зерновых в этом сезоне.

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Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 16,45 миллиона тонн, ячменя - 4 миллиона тонн, кукурузы - 19,12 миллиона тонн, ржи - 5 тысяч тонн.

Отмечается, что за февраль на внешние рынки поставлено около 3,52 миллиона тонн зерновых.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 253,3 тысячи тонн, что на 79 тысяч тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75 миллионов тонн, из которых 54 миллиона тонн будут экспортированы на внешние рынки.

В 2018 году урожай зерновых в Украине составил 70,1 миллиона тонн.

Аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали рекордные 49,7 миллиона тонн зерновых.