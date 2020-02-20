Импорт агропродукции из ЕС в Украину впервые превысил 50%, основной поставщик - Польша

Украина в прошлом году импортировала продовольствие из ЕС на 3,13 млрд долл.

По итогам 2019 года Украина импортировала продукцию сельского хозяйства из ЕС на сумму 3,13 млрд долл., что в денежном выражении составило более половины всего импорта продовольствия.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

“Стоимость поставок из Европы увеличилась с 2,695 млрд долл. в 2018 году до 3,133 млрд долл. в прошлом году. Доля европейских стран впервые за время независимости Украины превысила половину отечественного импорта агропродовольствия и составила 51%”, - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, начиная с 2017 года первое место в рейтинге основных поставщиков агропродукции в Украину удерживает Польша. В прошлом году она поставила сельскохозяйственные товары на сумму 659 млн долл., что почти на 20% превысило показатель 2018 года.

Всего по итогам 2019 года в Украину было ввезено агропродукции на 6,1 млрд долл., что на 11% больше, чем годом ранее.

При этом объемы импортных поставок продовольствия из стран Азии составили 1,125 млн долл. (18,3%), Латинской Америки - 453 млн долл. (7,4%), Африки - 282 млн долл. (4,6%).

Традиционно в импорте товаров в Украину доминируют такие группы продуктов: плодово-ягодная продукция, которой страна в прошлом году закупила на 673 млн долл., рыба и морепродукты (645 млн долл.), табачные изделия (496 млн долл.), различные пищевые продукты (440 млн долл.), семена масличных культур (340 млн долл.), какао-продукты и шоколад (327 млн долл.).

Отмечается, что эти продукты сформировали в прошлом году 56% стоимости импорта агропродукции в Украину.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2019 года обновила исторический рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукции сельского хозяйства на сумму 22,4 млрд долл. – почти на 20% больше, чем годом ранее. При этом доля стран ЕС в экспорте из Украины продукции АПК составила 33,5%.