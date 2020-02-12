Украинцы смогут проверить подлинность экопродуктов через смартфон

Кабмин открыл доступ к реестрам органической продукции.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании открыл доступ к реестрам органической продукции, о чем в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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«Правительство открывает реестры органической продукции. Отныне люди с телефона или компьютера смогут проверить подлинность продукта, а также действительность маркировки «органическая продукция», - написал он.

По словам премьера, потребители натуральной продукции получат расширенную достоверную информацию о производителях органической продукции, органах сертификации, наличии органических семян и посадочного материала.

«Этими базами данных смогут пользоваться все участники рынка для осуществления своей хозяйственной деятельности», - добавил Гончарук.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2019 года Кабинет министров Украины установил детальные правила хозяйственной деятельности в сфере органического производства в Украине. Новые правила позволят снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха, воды и земель агрохимикатами, пестицидами и отходами животноводства, а также сформировать качественные условия содержания некоторых видов животных.

2 августа 2019 года в Украине вступил в действие закон об основных принципах и требованиях к органическому производству.