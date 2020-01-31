Частные фитосанитарные лаборатории допустили к госконтролю

Владелец груза при формировании экспортных партий сможет выбрать фитосанитарную лабораторию.

Кабинет министров разрешил частным лабораториям присоединиться к государственному контролю в виде фитосанитарной экспертизы.

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Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, об этом говорится в принятом на заседании правительства постановлении № 1177 «Некоторые вопросы реализации Закона Украины «О карантине растений».

В министерстве отметили, что постановление позволит внедрить фитосанитарный контроль в логистические и производственные процессы сельхозпроизводителей и экспортеров продукции, а также поможет избежать дублирование операций и повысить качество фитосанитарной экспертизы.

«Принятие постановления значительно повысит качество фитосанитарной экспертизы, поскольку привлечение частного сектора к проведению фитосанитарных процедур создаст конкуренцию и включит их в систему субъектов с надлежащим материально-техническим обеспечением», - цитирует замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого пресс-служба министерства.

Отныне владельцу груза при формировании экспортных партий объектов регулирования предоставляется право выбора фитосанитарной лаборатории, которая может быть государственной или другой формы собственности.

«Реализация постановления позволит уменьшить контакты бизнеса и госслужащих, что позволит избежать рисков коррупционных действий в сфере фитосанитарного контроля, сэкономить средства государственного бюджета на проведение фитосанитарной экспертизы и постепенно создать новые рабочие места в секторе», - цитирует Высоцкого пресс-служба.

Кроме того, привлечение частного сектора к проведению фитосанитарной экспертизы на границе предусмотрено законодательством Европейского Союза. Внедрение такой международной практики необходимо для максимально эффективного внутреннего и внешнего фитосанитарного контроля в Украине, добавили в Минэкономики.

Справка УНИАН. Фитосанитарная экспертиза (анализы) – проверка объектов регулирования в лабораторных условиях на предмет наличия и идентификации или отсутствия вредных организмов.