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Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины

14:03, 14 января 2020
Агро
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Иллюстрация REUTERS

Украина вошла в пятерку крупнейших экспортеров курятины в мире, а также получила от Европейского Союза разрешение на экспорт 58 тысяч тонн пшеницы.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Победы в агро. Первая. Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины. Опережают Украину Бразилия, ЕС и Таиланд. Вторая. ЕС выдал разрешения на импорт 58 тысяч тонн украинской пшеницы в рамках первого распределения тарифной квоты (TRQ) на 2020 год. Почти вся квота была выдана для беспошлинных поставок украинской пшеницы", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квот на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины, согласно которому общий размер квоты до 2021 года достигнет 70 тысяч тонн.

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