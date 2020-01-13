В Минэкономики рассказали о ходе экспорта зерновых

Украина с июля прошлого года экспортировала 32 миллиона тонн зерновых, из них 15 миллионов тонн составила пшеница.

Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировали 32,08 миллиона тонн зерна, что на 7,8 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 15,1 миллиона тонн, ячменя - 3,8 миллиона тонн, кукурузы - 12,8 миллиона тонн, ржи - 5 тысяч тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 197 тысяч тонн, что на 68,5 тысячи тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75 миллионов тонн, из которых 54 миллионов тонн будет экспортировано на внешние рынки.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году урожай зерновых в Украине составил 70,1 миллиона тонн.

Аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали 49,7 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.