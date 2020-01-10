"Укрспирт" удвоил планы по реализации спирта из-за детенизации отрасли

В январе будет работать 10 заводов предприятия.

Государственное предприятие "Укрспирт" в январе увеличило планы по реализации спирта до 440,6 тысячи декалитров, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период годом ранее - 255,8 тысячи декалитров.

Читайте такжеЗеленский отменил госмонополию на спирт

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

"Эти цифры свидетельствует не о том, что мы стали производить или потреблять больше алкоголя в стране, а об эффективной борьбе с теневым оборотом спирта", - цитирует пресс-служба и.о. председателя "Укрспирта" Сергея Блескуна.

Он также отметил, что госпредприятие делает все возможное для детенизации спиртовой отрасли и выразил уверенность, что вскоре в Украине исчезнут такие явления как подпольные заводы и нелегальный импорт спирта.

Как указано в сообщении, в январе текущего года будет работать 10 заводов "Укрспирта", при этом в такое же время в прошлом году работали 7 заводов.

Кроме того, в ноябре-декабре 2019 года предприятие сменило неэффективных руководителей шести заводов. Также на шести заводах были установлены камеры видеонаблюдения с онлайн-трансляцией.

Отмечается, что сейчас предприятие готовят к передаче Государственному фонду имущества Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Верховная Рада Украины приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую на отрасль.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году, является монополистом в спиртовой отрасли. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию "Укрспирта", руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда.