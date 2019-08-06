В Одесском порту задержали браконьеров, которые выловили полтонны мидий (фото)

Нарушителей обнаружил морской спецназ во время занятий по водолазной подготовке.

В Одесском порту морские пограничники задержали браконьеров, которые под видом очистительных работ выловили более 500 кг мидий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы Украины, нарушителей, находившихся на двух лодках в районе волноломов порта, вчера, 5 августа, выявили бойцы отдела специальных действий на воде во время занятий по водолазной подготовке.

Вначале бойцы увидели одну лодку, на которую мужчина в водолазном снаряжении поднимал из-под воды объемные предметы. Как отмечается, на вызовы радиообмена с лодки не отвечали. Поэтому, остановив тренировки, командир подразделения направил катер к подозрительному плавсредству.

Как выяснилось в ходе проверки, обнаруженная лодка была наполнена мидиями. В ней также находилось водолазное снаряжение, а у одного из членов экипажа отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Для выяснения обстоятельств моряки-пограничники доставили лодку на стоянку кораблей и катеров Одесского отряда морской охраны.

Через некоторое время, в районе проведения водолазных тренировок бойцы дежурной специальной группы обнаружили еще одну лодку, на которую также поднимали крупногабаритный груз.

«Ситуация повторилась. И вторая лодка также была доставлена для выяснения обстоятельств на стоянку кораблей и катеров. Через оперативно-дежурную службу отряда, предварительно установлено, что оба плавсредства зарегистрированы в установленном порядке, но разрешения на проведение водолазных работ в порту не было», - рассказали в пресс-службе.

Задержанные оказались гражданами Украины, которые заявили, что прибыли в порт для проведения очистки гидротехнических сооружений. Однако документов, которые подтвердили бы законность их деятельности, предоставить не смогли. Кроме того, у троих человек не было документов, удостоверяющих личность, а объем незаконно добытых водных биоресурсов оказался значительным. В частности, нарушители выловили 553 кг (свыше 11 тыс. штук) мидии и 55 кг рапана (325 штук).

На нарушителей пограничного режима составлены административные протоколы.

Плавсредства, орудия вылова и биоресурсы переданы следственно-оперативной группе Нацполиции. Как отмечается, действия нарушителей подпадают под ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины.

Решение по делу будет принимать суд.