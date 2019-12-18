Украина увеличила экспорт улиток в Евросоюз в 2,5 раза

В Украине 17 предприятий имеют право экспортировать улиток в страны Евросоюза.

Украина в январе-сентябре текущего года увеличила экспорт улиток в страны Евросоюза до 248 тонн, что в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

“За последний период наблюдается рост экспорта украинских улиток в страны-члены Европейского Союза. Так, только за 9 месяцев текущего года на европейский рынок было поставлено 248 тонн улиток украинского производства, тогда как за весь прошлый год объем экспорта этой продукции в Евросоюз составил 93 тонны”, - говорится в сообщении.

Кроме того, за два года увеличилось количество отечественных предприятий, которые имеют право поставлять улиточную продукцию на рынок ЕС. По информации Госпродпотребслужбы, по результатам третьего квартала в Украине такое право получили 17 предприятий, а в 2018 году их было всего 5.

Как сообщал УНИАН, оборот торговли агропродукцией между Украиной и ЕС в январе-сентябре достиг рекордных 7,5 млрд долл.

В 2018 году Украина увеличила экспорт агропродукции в ЕС на 8,7% – до 6,3 млрд долл.