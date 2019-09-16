Все больше украинских животноводческих компаний могут продавать продукцию в ЕС - Минагропрод

С января по июль текущего года между компетентными органами Украины и других государств мира было согласовано 24 ветеринарных сертификата для экспорта украинской агропродукции.

Право экспорта продукции животного происхождения, предназначенной для употребления человеком, на рынки Европейского Союза в 2019 году имеют 138 украинских предприятий-производителей агропродукции против 126 предприятий в 2018 году.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия в комментарии УНИАН.

"По состоянию на 30.08.2019 право экспорта пищевых продуктов животного происхождения в Европейский Союз имеют 138 украинских предприятий", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, право экспорта в страны ЕС имеют, в частности, 4 украинских производителя мяса птицы и 1 производитель продуктов из мяса птицы; 2 производителя молокопродукции; 27 производителей рыбной продукции; 4 производителя яиц и яичной продукции; 72 производителя меда; 6 производителей улиток, а также один производитель кишечного сырья и один производитель пищевого коллагена.

В пресс-службе также добавили, что между компетентными органами Украины и других государств мира в период с января по июль текущего года было согласовано 24 ветеринарных сертификата для экспорта украинской агропродукции.

Так, за указанный период были согласованы ветсертификаты с Боснией и Герцеговиной - для экспорта украинского молока и молочных продуктов, мяса птицы, яиц, пищевого коллагена, суточного молодняка птицы и инкубационных яиц (за исключением безкилевых видов); с Катаром - для экспорта из Украины мяса и мясных продуктов, в частности, мяса птицы и говядины, а также молока и молочных продуктов, столовых яиц и яичных продуктов, рыбы и рыбопродуктов и переработанных пищевых продуктов; с Республикой Ливан - для экспорта украинского рогатого скота на убой; с Республикой Македония - для экспорта украинского мяса птицы, комбикормов, молочной продукции, яиц и яичных продуктов; с Королевством Саудовская Аравия - для экспорта говядины и продуктов из нее, а также молока и молочной продукции; с Сербией - для экспорта рыбы и рыбных продуктов, предназначенных для употребления человеком; с Турцией - для экспорта украинского пищевого коллагена и с Японией - для экспорта украинского мяса птицы.

Как сообщал УНИАН, по данным Госпродпотребслужбы, по состоянию на июль 2018 года число украинских предприятий-экспортеров агропродукции, получивших право экспорта пищевых продуктов животного происхождения, составляло 836.

По данным Минагропрода, общее количество украинских предприятий, которые имеют право экспорта продуктов животного происхождения в ЕС, составляет 306.