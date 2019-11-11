Депутаты завтра рассмотрят законопроекты о рынке земли

Рада рассмотрит правительственный законопроект и 10 альтернативных.

Депутаты 12 ноября рассмотрят законопроекты о рынке земли в первом чтении, о чем свидетельствует расписание на сайте Верховной Рады Украины.

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В частности, парламент рассмотрит правительственный законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения” №2178, а также 10 альтернативных проектов закона.

Кроме того, депутаты в первом чтении рассмотрят изменения в Земельный кодекс относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№ 2194), а также законопроект о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы (№2195).

Как сообщал УНИАН, 26 сентября Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Правительственный законопроект предполагает открытие рынка земли с 1 октября 2020 года, допуск к покупке земли иностранцев, а также ограничения - не более 15% в области и 0,5% сельхозземель в Украине в одни руки.

На данный момент в Верховной Раде зарегистрировано 11 редакций законопроекта о рынке земли.

18 октября Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять за основу альтернативный законопроект (№ 2178-10), который не допускает к покупке земли юридических лиц, конечными бенефициарами которых являются иностранцы, до 1 января 2024 года.