В Украине растет сельхозпроизводство: цифры

Сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 12,9%, а хозяйства населения - сократили на 1,4%.

Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-сентябре текущего года составил 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период увеличили производство на 12,9%, а хозяйства населения - сократили на 1,4%.

Согласно сообщению, производство растениеводческой продукции за девять месяцев этого года выросло на 7,5% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. Рост производства этой продукции на сельхозпредприятиях составил 14,9%, при этом сокращение в хозяйствах населения составило 0,8%.

По данным Госстата, производство животноводческой продукции в Украине в январе-сентябре этого года увеличилось на 1,7% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года. Рост производства на сельхозпредприятиях составил 6,9%, при этом в хозяйствах населения производство животноводческой продукции сократилось на 2,9%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, рост сельхозпроизводства в Украине в 2018 году составил 7,8% по сравнению с 2017 годом. В частности, сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 12,1%, а хозяйства населения – на 2,2%.