Украина увеличила импорт репчатого лука в 26 раз

Кроме лука лидерами импорта овощей в Украину в денежном выражении стали томаты, перец и огурцы.

Импорт репчатого лука в Украину в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, август 2018 - июль 2019) увеличился в 26 раз по сравнению с предыдущим маркетинговым годом и составил 87 тысяч тонн, сообщила пресс-служба аналитической платформы Eastfruit.

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В пресс-службе отметили, что главными позициями импорта овощей в Украину в денежном выражении кроме лука стали томаты, перец и огурцы.

"По объему же импорта лидерство впервые захватил лук репчатый, которого было ввезено запрошлый сезон целых 87 тысяч тонн - в 26 раз больше, чем сезоном ранее", - добавили в пресс-службе.

Также было импортировано 66 тысяч тонн томатов, 18,3 тысячи тонн товарного картофеля, 14,7 тысячи тонн огурцов, 11,8 тысячи тонн перца, 9,5 тысячи тонн разных видов капусты и 7,5 тысячи тонн моркови.

По данным аналитиков, в 2018-2019 маркетинговом году Украина нарастила импорт почти всех позиций овощей, включая салатные культуры и зелень.

В пресс-службе добавили, что несмотря на то, что прогнозы урожая овощей в сезоне 2019-2020 были оптимистичными, уже в августе, во время уборки нового урожая, Украина начала импортировать картофель. Так, ожидается, что в сентябре будет превышен очередной рекорд импорта этой продукции, так как цены на нее продолжают расти даже учитывая увеличение общего объема производства картофеля.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", урожай овощей в 2019 году может сократиться на 5,8% и составить 8,9 миллиона тонн, плодов и ягод - на 12,7%, до 2,2 миллиона тонн.