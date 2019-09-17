Минсельхоз США понизил прогноз урожая пшеницы и кукурузы в Украине

При этом прогноз экспорта украинской пшеницы остался на прежнем уровне и составил 19,5 миллиона тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) понизило прогноз урожая пшеницы в Украине в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020) на 0,5 миллиона тонн по сравнению с июльским прогнозом - до 28,7 миллиона тонн.

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Об этом сообщается в августовском отчете USDA.

Согласно сообщению, прогноз экспорта украинской пшеницы в текущем маркетинговом году остался на том же уровне и составил 19,5 миллиона тонн.

Кроме того, американское ведомство снизило прогноз производства кукурузы в Украине на 0,5 миллиона тонн - до 36 миллионов тонн. При этом экспорт кукурузы из Украины, по данным USDA, в 2019-2020 маркетинговом году может составить 30 млн тонн, что также соответствует августовскому прогнозу.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной промышленности и продовольствия, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.

Экспорт зерновых из Украины в 2018-2019 МГ составил 49,7 миллиона тонн, что является рекордом за всю историю независимости государства.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2016-2017 МГ на уровне 43,8 миллиона тонн.