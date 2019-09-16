Украина увеличила экспорт зерновых в полтора раза

В частности, пшеницы отправлено на экспорт более 6,8 миллиона тонн.

Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) по состоянию на 16 сентября экспортировали 11,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 52% больше, чем по состоянию на аналогичную дату прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт более 6,8 миллиона тонн, ячменя - почти 2,5 миллиона тонн, кукурузы - 1,9 миллиона тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 61,3 тысячи тонн пшеничной муки, что также в полтора раза выше показателя на аналогичную дату прошлого года.

Как сообщал УНИАН, аграрии в 2018-2019 МГ экспортировали 49,7 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2016-2017 МГ на уровне 43,8 миллиона тонн.

По данным Минагропрода, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.