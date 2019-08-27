Эксперт посчитал, на сколько подорожали молочные продукты

В молочную корзину вошли нежирный кефир, йогурт, сливки, кисломолочный сыр и масло, а также маргарин.

Стоимость молочной корзины в июле текущего года увеличилась на 16% по сравнению с июлем предыдущего года - до 174,5 гривни.

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Об этом сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"За год молочные продукты в супермаркете подорожали на 16%", - написал Дорошенко.

Он отметил, что в молочную корзину вошли нежирный кефир, йогурт, сливки, кисломолочный сыр и масло, а также маргарин.

"Цены актуальны преимущественно для Киева, но темпы роста или снижения отвечают общенациональным тенденциям", - уточнил эксперт.

Так, по словам эксперта, цена 900 мл кефира нежирного 0% за двенадцать месяцев выросла на 12% - до 24,9 гривни в июле этого года с 22,2 гривни в июле прошлого; 580 мл классического йогурта 1,5% - на 13%, до 31,6 гривни; 285 грамм твердого голландского сыра 45% - на 16%, до 71,9 гривни; 200 мл сливок 10% подорожали на 18% - до 16,3 гривни; 200 грамм маргарина 70% - на 22%, до 14,4 гривни; 90 грамм плавленного сливочного сыра 55% - на 25%, до 15,4 гривни.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июле 2019 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2018 года - составила 9,1%, ускорившись с 9% в годовом выражении месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в июле снизились на 0,6% после снижения на 0,5% в июне к маю.

С начала года, к декабрю 2018 года, потребительские цены выросли на 3%.