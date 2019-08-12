Эксперты спрогнозировали новое подорожание хлеба и круп

В общем, украинцам, по словам экспертов, нужно готовить кошельки - хлеб и крупы заметно подорожают.

Хлеб, мука и макароны заметно подорожают до конца ноября 2020-го.

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Об этом сообщает "Главред" со ссылкой на прогноз представителей Экономического дискуссионного клуба (ЭДК).

"По хлебобулочным изделиям наблюдается ежемесячный рост на 1,5-2%. Хлебопеки планово поднимают рентабельность социально значимых сортов хлеба", - заявил директор ЭДК Олег Пендзин.

По мнению заместителя генерального директора Укранской агарной конфедерации (УАК) Наталии Зарицкой, осенний рост цен на изделия из муки может достичь около 15%.

"Это значит, что осенью батон может подорожать до 16 гривень (+2 гривни), белая мука – до 17-18 гривень (+2,5 гривни), макароны - до 15 гривень (+1,9 гривни). Крупы отставать не будут. Так, гречка может подскочить в цене на 20%, ведь объемы посевов сократились", − написала она.

Как сообщал УНИАН, цены на грунтовые огурцы в Украине за последнюю неделю выросли в полтора раза до 10-15 гривень за килограмм.