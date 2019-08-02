Украинские аграрии намолотили почти 34 миллиона тонн зерновых

В частности, озимой пшеницы намолочено 24,9 миллиона тонн, или 90% к прогнозу.

Украинские аграрии по состоянию на 2 августа намолотили 33,8 миллиона тонн ранних зерновых с площади 8,9 миллиона га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, озимой пшеницы намолочено 24,9 миллиона тонн с площади 6,1 миллиона га, или 90% к прогнозу, при средней урожайности 40,6 ц/га; ячменя - 8 миллионов тонн с площади 2,4 миллиона га, или 91% к прогнозу, при урожайности 33,5 ц/га; гороха - 590 тысяч тонн с площади 258 тысяч га, или 98% к прогнозу, при урожайности 22,8 ц/га.

Кроме того, ржи на текущую дату намолочено 196 тысяч тонн с площади 72 тысячи га (62%), а овса - 172 тысячи тонн с площади 67 тысяч га (37%).

Также, по данным ведомства, озимого рапса намолочено 3 миллиона тонн с площади 1,2 миллиона га, или 98% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 миллиона га.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.

По данным Укргидрометцентра, Украине в 2019 году следует ожидать высокого урожая зерновых и зернобобовых культур, при этом рекордным объемам помешала жара в июне.