Получить рекордный урожай пшеницы Украине помешала летняя жара - Укргидрометцентр

По словам эксперта, урожайность этой культуры наблюдается выше средней во всех областях.

Украине следует ожидать высокого урожая зерновых и зернобобовых культур, при этом достичь рекордных объемов помешала жара в июне, сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

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"Засуха, которую мы наблюдаем каждый год, в этом году также была аномальной, но не достигла критериев сильной, поэтому урожай, сформированный на полях, достаточно пристойный", - сказала Адаменко.

При этом, по ее словам, урожай пшеницы в этом году имел потенциал достичь рекордных показателей, однако этому помешала июньская жара, которая не дала зерну полностью наполниться.

"Однако то, что сейчас показывает Министерство аграрной политики и продовольствия, урожайность с гектара, она выше средней во всех областях", - сказала она.

Адаменко добавила, что лето в этом году было аномальным, поскольку температура воздуха в июне была выше июльской и самой высокой за всю историю метеорологических наблюдений в Украине. При этом в июле средняя температура воздуха была близка к климатической норме. В то же время, несмотря на небольшие дожди, в Украине, за исключением некоторых южных, центральных и восточных областей, наблюдался недостаток влаги. Однако периодические похолодания и активные росы поддерживали влажность на достаточном уровне.

Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 миллиона га.

В апреле эксперты прогнозировали в Украине благоприятные условия для выращивания всех зерновых культур, несмотря на тенденции к потеплению.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.