Хлеб в Украине за год подорожал на 60%

В будущем эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение объемов рынка хлеба и, как следствие, подорожание этой продукции.

Пшеничный хлеб в Украине за последние двенадцать месяцев - с 29 июля 2018 по 29 июля 2019 года - подорожал на 60%, сообщила пресс-служба компании Pro-Consulting, ссылаясь на данные инфляционного барометра.

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"За период с 29 июля 2018 года по 29 июля 2019 года стоимость хлеба пшеничного выросла на 60%", - сказано в сообщении.

Аналитики отметили, что рост цен на пшеничный хлеб связан с сокращением производства и подорожанием сырья - сахара, яиц, масложировой продукции, ростом цен на энергоносители и горюче-смазочные материалы, а также отменой государственного контроля цен, которая вступила в действие 1 июля 2017 года.

Эксперты добавили, что на сегодня в Украине легально производится не более 30% хлебобулочных изделий, в то время как остальные 70% - теневые производители, которые формируют свой рынок сырья и осуществляют весь процесс закупки и производства нелегально.

В пресс-службе отметили, что в будущем эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение объемов рынка хлеба, и, как следствие, подорожание этой продукции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в 2018 году составило 949 миллионов тонн, что на 9,6% меньше показателя за 2017 год. При этом объем производства муки в 2018 году сократился на 13,9% - до 1,6 миллиона тонн.

Хлебная корзина в Украине в 2018 году подорожала почти на четверть - до 70,2 гривни.