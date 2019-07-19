Журналисты подсчитали стоимость продуктовой корзины в Украине
10:11, 19 июля 2019Агро
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Продуктовая корзина украинца летом подешевела и стоит 1785 гривень.
Иллюстрация REUTERS
В июне среднемесячная стоимость минимальной продуктовой корзины украинца составила 1 785 гривень.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"За месяц ее стоимость снизилась на 2 гривни. Удешевление произошло за счет некоторых овощей, яиц и молокопродуктов, а дорожают уже второй месяц подряд картофель и фрукты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего в продуктовой корзине украинца молокопродуктов, на втором месте – мясные изделия, далее идут хлебопродукты. Меньше всего места занимают яйца и масло.
Ранее сообщалось, что крупы и хлеб являются лидерами подорожания с начала года. За это время инфляция на потребительском рынке составила 2,4%.
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