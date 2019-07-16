В Украине за год яйца подешевели почти вдвое
19:10, 16 июля 2019Агро
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Ранее эксперты обещали подорожание.
Иллюстрация REUTERS
В июне десяток яиц в среднем стоил 13 гривень, что на 43% меньше, чем в прошлом году в июне.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"Яйца - это единственный продукт животного происхождения, который за год подешевел, остальные продукты питания выросли в цене. Больше всего подорожала курятина - на 20%, а стоимость рыбы и сливочного масла - на 12%", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за последний год стоимость белого хлеба выросла на треть, а черного - на 40%.
Эксперты связывают это с увеличением цен на основные компоненты хлеба – муку, сахар, яйца, молочные продукты, а также подорожание энергоносителей.
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