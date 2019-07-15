В Украине ощутимо подорожали огурцы

Овощи с открытого грунта продают по 10-14 гривень за килограмм.

За прошедшую неделю в Украине в 1,7 раза подорожали огурцы.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Овощи с открытого грунта продают по 10-14 гривень за килограмм. В среднем нынешние цены почти на треть дороже, чем продавали в эту пору в прошлом году.

Причин подорожания несколько, объясняют аналитики. Так, аграрии уже собрали огурцы первого севооборота, и их предложение на рынке значительно сократилась. Кроме того, огурцов собрали меньше из-за резкого перепада среднесуточных температур.

Специалисты прогнозируют, что ситуация на рынке может измениться, если погодные условия улучшатся.

В прошлом месяце сообщалось, что по итогам мая инфляция в Украине выросла до 9,6%, хотя еще в апреле показатель составлял 8,8%. Такие официальные данные приводит Государственная служба статистики. За месяц потребительские цены в Украине выросли на 0,7%, а с начала года – на 4,2%.