"Укрхлебпром" заявил о нехватке ржи для производства хлеба

В целом за пять месяцев текущего года цены на хлеб ржаной и пшенично-ржаной выросли в среднем на 7-8%.

Объединение предприятий хлебопекарской промышленности "Укрхлебпром" заявило о нехватке в 2019 году продовольственной ржи для производства хлеба, и, вследствие этого, о подорожании отдельных видов хлебобулочной продукции с начала года на 7-8%, сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) со ссылкой на слова главы "Укрхлебпрома" Александра Васильченко.

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"Дисбаланс спроса и предложения продовольственной ржи на внутреннем рынке привел к колебанию цен на отдельные виды хлебобулочной продукции. Цена на ржаную муку с начала текущего года выросла более чем в два раза (с 5 450 грн до 11 000 грн за тонну)", - говорится в сообщении.

Васильченко отметил, что в целом за пять месяцев текущего года цены на хлеб ржаной и пшенично-ржаной выросли в среднем на 7-8%.

При этом, по его словам, сегодня в Украине существует достаточно современных мощностей для производства продукции из твердых сортов пшеницы, а именно макаронных изделий. В то же время, отсутствие в Украине посевов такого сорта пшеницы сдерживает развитие конкуренции продукции собственного производства с высокой добавленной стоимостью.

Он также добавил, что на современном этапе в Украине остается неурегулированным порядок взаимодействия производителей хлеба и хлебобулочных изделий с торговыми сетями относительно продукции с истекшим сроком годности, в частности, отсутствие финансовой ответственности торговых сетей при возвращении хлебобулочной продукции, которая считается непригодной к реализации.

Глава объединения отметил, что для украинского рынка хлебобулочных изделий характерен высокий уровень конкуренции.

"Доля предложения со стороны крупнейших субъектов хозяйствования на внутреннем рынке не превышает 40%, а производственные мощности хлебопекарской отрасли не используются на полную мощность", - отметили в пресс-службе.

По словам Васильченко, другими ключевыми проблемами рынков хлеба и хлебобулочных изделий являются акцент на экспортоориентированность сырья украинского аграрного сектора и недостаточное количество продовольственной ржи для национальных производителей хлеба и хлебобулочных изделий в текущем году.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в 2018 году составило 949 млн тонн, что на 9,6% меньше показателя за 2017 год. При этом объем производства муки в 2018 году сократился на 13,9% - до 1,6 млн тонн.