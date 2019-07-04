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В Украине резко подешевела капуста

09:02, 04 июля 2019
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"На оптовых рынках килограмм белокочанной капусты продают по 3-4 гривни за килограмм", - говорится в сообщении.

По словам аграриев, стоимость капусты в июле ежегодно уменьшается.

"Но лучшие цены ждут потребителей с начала сентября, когда фермеры соберут урожай и будут продавать еще дешевле, чем сейчас", подчеркивает издание.

Как сообщалось ранее, с начала года овощной набор подорожал на 86% - от 56,6 гривни в декабре до 105,4 гривни в мае.

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Теги: #овощи и фрукты#цены на овощи