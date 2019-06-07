«Аграрный фонд» перечислил в госбюджет 132 миллиона дивидендов по итогам 2018 года

Чистая прибыль предприятия в 2018 году составила 147 млн грн.

Украинское государственное предприятие «Аграрный фонд», занимающееся форвардными закупками, уплатило государству дивиденды в размере 132,3 млн грн по результатам деятельности предприятия за 2018 год, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Читайте такжеКабмин утвердил финплан "Аграрного фонда"

Согласно сообщению, сумма дивидендов в размере 90% от чистой прибыли была начислена в соответствии с постановлением Кабмина. Такой базовый норматив выплаты дивидендов установлен для предприятий, доля государства в которых составляет 100%, и которые в 2018 году получили чистую прибыль в размере, превышающем 50 млн грн. Согласно постановлению, дивиденды необходимо оплатить до 1 июля 2019 года. «Аграрный фонд» оплатил дивиденды почти на месяц раньше срока, установленного правительством.

«По итогам 2018 доход «Аграрного фонда» составил 6,9 млрд грн, а чистая прибыль - 147 млн грн. Кроме того, в 2018 году общество уплатило налогов, сборов и других обязательных платежей на сумму 1,63 млрд грн», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие по форвардным закупкам "Аграрный фонд" перечислило в госбюджет 71 млн грн дивидендов по итогам деятельности предприятия за 2017 год, сообщила пресс-служба компании.