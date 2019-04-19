Минагропрод рассказал о ходе весенней посевной

В частности, пшеницей засеяно 152 тысячи га, или 92% к прогнозу.

Украинские аграрии по состоянию на 19 апреля засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 2,1 миллиона га, или 92% запланированных к посеву площадей.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, пшеница посеяна на площади 152 тысячи га, или 92% к прогнозу, яровой ячмень - 1,4 миллиона га (95%), овес - 177 тысяч га (91%), кукуруза - 335 тысяч га (7%), горох - 284 тысячи га (84%), подсолнечник - 1,1 миллиона га (20%).

Как сообщал УНИАН, 4 марта в Украине начался сев ранних яровых зерновых и зернобобовых.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.