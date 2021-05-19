Берлинский зоопарк столкнулся с инцестом в программе разведения полярных медведей, потому что в Москве перепутали медведиц.

Родители знаменитого белого медвежонка Герты оказались братом и сестрой.

Об этом сообщили в зоопарке Фридрихсфельде в Берлине, где в 2018 году родилась малышка.

Маму и папу Герты - медведей Тоню и Володю - в 2013 году привезли из России специально для Европейской программы размножения белых медведей. Однако теперь выяснилось, что на самом деле они - брат и сестра, а это значит, что Герта является плодом инцеста.

Впервые несоответствие в старых документах Тони обнаружила в прошлом году биолог Московского зоопарка Марина Галещук. Тоню - сестру Володи - перепутали с другой медведицей, родившейся почти в то же время в 2009 году, что и Тоня. Перед поездкой в Германию Тоня была вместе с ней на карантине в Москве.

Позже генетический анализ подтвердил, что родители Тони не белые медведи Унтай и Мурма, как предполагалось ранее, а Врангель и Симона - то есть родители Володи, который появился на свет в Москве в 2011 году.

В зоопарке были шокированы результатами анализов и говорят, что если бы знали, не допустили бы размножения Тони и Володи.

"Эта серьезная ошибка - достойный сожаления шаг назад для тщательной работы, проведенной европейской программой природоохранного разведения. Сейчас важно извлечь уроки из таких ошибок", - отметил директор зоопарка Андреас Книрим.

Теперь ради сохранения биоразнообразия Тоне больше не разрешат участвовать в программе размножения. Однако пока что она сможет остаться в Берлине вместе с дочкой. Специалисты говорят, что Герта здорова и, возможно, кровосмешение не повлияло на нее негативно.

Примечательно, что до рождения Герты у Тони уже было несколько попыток стать матерью, но ее детеныши умирали в первые недели жизни. Ученые считают, что в этом, возможно, могло быть виновато и кровосмешение, хотя смертность среди новорожденных белых медведей не редкое явление.

Что известно о Герте

Трехмесячного безымянного белого медвежонка, родившегося в декабре 2018 года в зоопарке Берлина, впервые показали публике весной 2019-го.

Позже малышке придумали имя - Герта, так как одноименный футбольный клуб решил спонсировать потомство белых медведей в зоопарке.

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Перевод: Катерина Комолова