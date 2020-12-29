Ученые предполагают, что новый вид обитает в почве тропических лесов и питается преимущественно дождевыми червями.

Американские ученые описали новый род и вид мелких роющих змей Levitonius mirus, которые населяют острова Лейте и Самар в Филиппинском архипелаге.

По словам ученых, три экземпляра Levitonius mirus, которые были изучены в ходе исследования, являются единственными известными из когда-либо обнаруженных, а саму змею никогда не фотографировали живой, передает НВ.

Научный сотрудник Института биоразнообразия Канзасского университета Джефф Вайнелл обнаружил, что три образца змей в коллекции института по биоразнообразию, найденные во время полевых миссий в период с 2006 по 2012 год, и которые до сих пор не рассматривались, принадлежат к новому виду.

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Эти экземпляры хранились в коллекции и считались не очень удачными экземплярами других видов. Один из них был ошибочно отнесен к роду Calamaria, а два - к роду Pseudorabdion, который и изучал Вайнелл. Но команда ученых провела ДНК-анализ, компьютерную томографию и другие исследования и описала новый вид.

Ученые предполагают, что эти существа обитают в почве тропических лесов и питаются преимущественно дождевыми червями. Новый вид отличается малым количеством позвонков, их всего 144, в то время как обычно у змей их количество составляет от 200 до 450.

По словам Вайнелла, змея описывается как "миниатюрный" род и вид, намного меньший, чем его ближайшие родственники. В то время как Levitonius mirus достигает не более 17 см в длину.

"То есть он размером с карандаш, ближайшие родственники могут быть в три-четыре раза больше. Это имеет множество последствий, таких как уменьшение количества костей, своего рода упрощение тела", - сказал Вайнелл.

Миниатюризация наблюдалась не так часто, по крайней мере, у змей. Это животное представляет собой один из самых крайних случаев в более крупной кладе, к которой она принадлежит, под названием Elapoidea. В эту кладу также входят более крупные и ядовитые змеи, такие как кобры и мамбы. Вайнелл сказал, что Levitonius mirus вряд ли будет ядовитым.

Этих змей выделили в отдельный род с единственным видом, который получил название Levitonius mirus - в честь американского специалиста Алана Левитона. Видовое имя в переводе с латыни означает "неожиданный".

Эксперты надеются, что будущие экспедиции на Филиппины помогут больше узнать о распространении, экологических предпочтениях и образе жизни нового рода змей.

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Автор: УНИАН