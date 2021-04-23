В России в Тульской области поле между поселком Жизнь и деревней Кальна в Чернском нашли 150 туш мертвых коров.
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«На место ЧП выезжали ветеринарные врачи для забора биоматериала на экспертизу. Местные жители говорят, что тела животных до сих пор не убраны и опасаются вспышек инфекционных заболеваний», – говорится в сообщении.
В прокуратуре области сообщили, что проводят проверку:
«По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования».
Отмечается, что информацию проверяет и полиция.
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